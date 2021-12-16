FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerinde olduğu dizinin ikinci bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 2. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat’a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder.

Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş’ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?

MAHKUM 2. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE