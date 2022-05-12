MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Mahkum dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Barış için Fırat’ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş’tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 21. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Savcılık makamına döner dönmez ilk iş Barış’ın peşine düşen Fırat, onu köşeye sıkıştıracak büyük hamleler peşindedir. Zahit’ten aldığı bilgi sayesinde, söz verdiği gibi yeniden adliyeye sanık olarak kendi elleriyle götürür. Av avcı hikayesinde roller değişmişken Barış tarafından hiç tahmin etmediği bir hamle ile karşılaşır.

Barış için Fırat’ın dönüşünden daha büyük bir şok gözlerinin önündeki Savaş’tır. Bu zamana kadar işlediği tüm suçların hesabını sormak için dönmüştür. Peki Savaş gerçek midir? Yoksa zihninde yarattığı bir düşman mı? Barış bu korkunç sorunun peşinden giderken Fırat’tan son bir hamle gelir. Onu en zayıf yerinden vuracaktır.

Fırat bu büyük hamlesiyle başarılı olabilecek midir?

MAHKUM 21. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE