MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Mahkum dizisi 2 Haziran Perşembe günü 24. bölümüyle sezona ara veriyor. Barış, işlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Dizinin sezon finalini kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 24. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Mahkum sezon finali izle Youtube linklerine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 24. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş’ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş’ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış’ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar.

Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış’ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış’ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonunda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

MAHKUM 24. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 24. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SEZON FİNALİ İZLE YOUTUBE