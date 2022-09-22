FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizilerinden olan Mahkum 26. bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına çıktı. Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış’ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Yeni bölümü izlemek isteyenler, haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Gül Erdoğan
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FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

Perşembe günleri soluksuz izlenen Mahkum yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 26. bölümünde Yaptığı eylemlerle Fırat’a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fırat, yaşadığı son olaydan sonra Barış’ın oluşturduğu organizasyonun tehlike boyutunu bir kez daha görür. Toplumda daha fazla etkisi artmadan bir an önce bu hasta ruhların yakalanması gerekmektedir. Bir yandan öfkesini dizginlemeye çalışırken bir yandan da ekip arkadaşlarıyla birlikte akıl yürütmeye başlar. Barışlar insanlara nasıl bir mesaj vermenin peşindedir?

Yaptığı eylemlerle Fırat’a istediği dersi verdiğine inanan Barış, öte tarafta mahkum ordusundaki karışıklıklarla ilgilenmeye başlar. Mutlak itaatin olduğu bu düzende ufak çatlaklar oluşur. Kendi iç karışıklıklarını yönetirken sıradaki eylemini tasarlamaya başlar. Hem Büge’ye hem de diğer insanlara armağan edeceği bu eylem, çok geçmeden Fırat’ın radarına takılır.

Mahkumların yukarıyla bağlantısını çözen Fırat, okları Dadaloğlu’na çevirir. Kurulan bu aykırı düzeni yıkmaya çalışırken, hastalığı ilerlemeden bu savaştan galip çıkabilecek midir?

FOX TV canlı yayın Mahkum 26. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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