MF Yapım imzalı, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek'in başrollerinde olduğu Mahkum dizisinin yeni bölümünde Fırat Bulut, eski düşmanı hatırlayacak mı? Perşembe akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Mahkum 6. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

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Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir. İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

MAHKUM 6. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE