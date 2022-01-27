FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Mahkum dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Mahkum 7. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat’ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul’da kaybolan kızı Nazlı’nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı’ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı’ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı’yı bulmak hem de Barış’a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı’yı Barış’tan önce bulabilecek midir?

MAHKUM 7. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE