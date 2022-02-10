Ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Mahkum 9. bölümüyle FOX TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Bundan sonra Barış ne isterse o olacak! Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Mahkum 9. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.

Nazlı hamlesiyle Fırat’a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış’ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış’a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

MAHKUM 9. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MAHKUM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MAHKUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE