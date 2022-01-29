1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programı Maske Kimsin Sen 7. bölümüyle ekrana geliyor. Maskelerin arkasında kim olduğu merak ediliyor. Programı kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Maske Kimsin Sen 7. bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. Keyifli seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN MASKE KİMSİN SEN 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen Maske Kimsin Sen programı geçtiğimiz haftalarda FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Türkiye'de beğenilen programda ünlüler çeşitli maskeler ile şarkı söyleyerek performans sergiliyor. Dedektifler ise maskenin altındaki ünlüyü bulmak için tahminlerde bulunuyor...

MASKE KİMSİN SEN 7. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN MASKE KİMSİN SEN 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE