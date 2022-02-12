1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programı Maske Kimsin Sen Final bölümüyle ekrana geliyor. Maskelerin arkasında kim olduğu merak ediliyor. Programı kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Maske Kimsin Sen Final bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. Keyifli seyirler....

FOX TV CANLI YAYIN MASKE KİMSİN SEN FİNAL BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Türkiye'de beğenilen programda ünlüler çeşitli maskeler ile şarkı söyleyerek performans sergiliyor. Dedektifler ise maskenin altındaki ünlüyü bulmak için tahminlerde bulunuyor. Bu gece yayınlanan programda Arabask & Fantazi türünde şarkılar seslendirildi.

FOX TV CANLI YAYIN MASKE KİMSİN SEN FİNAL BÖLÜMÜ FULL, TEK PARÇA İZLE

MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE..

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