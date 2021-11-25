FOX TV canlı yayın Misafir 3. bölüm full, tek parça izle | Misafir yeni bölüm canlı izle
FOX TV ekranlarında yeni başlayan dizi Misafir 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir? Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Misafir 3. bölüm full, tek parça izle | Misafir yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik...
Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu Misafir dizisi izleyicinin büyük ilgisini çekiyor. Gece’nin annesi Nazan, Erdem’in evine bir yıldırım gibi düşer. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV canlı yayın Misafir 3. bölüm full, tek parça izle | Misafir yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...
FOX TV CANLI YAYIN MİSAFİR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MİSAFİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Gece’nin annesi Nazan, Erdem’in evine bir yıldırım gibi düşer. Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir? Gece’nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray’ın bulması ise an meselesidir. Üstelik Nazan kendisiyle birlikte peşinden büyük bir tehlike de getirmişken…
FOX TV CANLI YAYIN MİSAFİR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE