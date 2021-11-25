Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu Misafir dizisi izleyicinin büyük ilgisini çekiyor. Gece’nin annesi Nazan, Erdem’in evine bir yıldırım gibi düşer. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz FOX TV canlı yayın Misafir 3. bölüm full, tek parça izle | Misafir yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN MİSAFİR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MİSAFİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Gece’nin annesi Nazan, Erdem’in evine bir yıldırım gibi düşer. Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir? Gece’nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray’ın bulması ise an meselesidir. Üstelik Nazan kendisiyle birlikte peşinden büyük bir tehlike de getirmişken…

FOX TV CANLI YAYIN MİSAFİR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MİSAFİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE