Senden Daha Güzel dizisi 7 Haziran 2022 Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizide Efsun karakterine Cemre Baysel, Emir karakterine ise Burak Çelik hayat veriyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 1. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel ilk bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir.

Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE