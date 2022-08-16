Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrollerinde yer aldığı Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümünde Efsun'un annesiyle gizli gizli görüştüğünü ve onun yanında çalıştığını öğrenen Ferdi, Efsun'u evlatlıktan reddeder. Yeni bölümü izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 10. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efsun'un babasının aniden çıkıp gelişiyle Efsun'un klinikte çalıştığı ortaya çıkar. Efsun'un annesiyle gizli gizli görüştüğünü ve onun yanında çalıştığını öğrenen Ferdi, Efsun'u evlatlıktan reddeder.

Efsun kendi ailevi problemleriyle uğraşırken Emir de onunla baş başa kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Emir'in yıllardır ulaşamadığı karısı birden ortaya çıkmıştır. Emir, Efsun Sevda'yla karşılaşmadan, gerçeği Efsun'a kendisi söylemek istemektedir. Ama Efsun, Sevda'yla çalışmaya başlar ve Emir'in karısı olduğunu öğrenmesi an meselesidir.

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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