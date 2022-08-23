Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrollerinde yer aldığı Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümünde Sevda’nın gelişinin yankıları devam eder. Yeni bölümü izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 11. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Pervin’in Efsun’a sürprizi klinikteki güç dengelerini değiştirir. Sevda’nın gelişinin yankıları ise devam eder. Sevda’nın hastalığı Emir’in Sevda’ya olan düşkünlüğünü iyice artırmaktadır.

Efsun, Binnur ile birlikte Emir ve Sevda arasındaki ilişkiyi anlamak için kolları sıvar. Burcu’nun yeni işi ise hem klinikteki tüm ekibi hem de Cem’in başını derde sokacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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