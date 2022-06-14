Gold Film'in yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı “Senden Daha Güzel” dizisi 2. bölümüyle 14 Haziran Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 2. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar.

Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE