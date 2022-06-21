İlk 2 bölümüyle izleyiciyi kendine sevdiren dizi Senden Daha Güzel yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor. Dizinin bu bölümünde Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 3. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir’in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır.

Efsun, Emir’in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya’nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar.

Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir.

SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE