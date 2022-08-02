Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrollerinde yer aldığı Senden Daha Güzel dizisini izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Canlı Yayın Senden Daha Güzel 8. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Emir klinikte kalmaya karar verir. Efsun’un Pervin’in İstanbul’da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir’e hem de Pervin’e cephe almasına neden olur.

Emir ve Efsun’un ilginç bir vaka için gittikleri Adana’da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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