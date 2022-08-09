Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrollerinde yer aldığı Senden Daha Güzel dizisini izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Senden Daha Güzel 9. bölüm full, tek parça izle | Senden Daha Güzel son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Emir’in yaralanmasıyla birlikte Efsun en büyük travmasıyla yüzleşir. Efsun, uzun yıllardan sonra ilk defa cerrahi bir müdahalede bulunur. Bu kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise muallaktadır.

Emir ve Efsun’un kendilerini korumak için söyledikleri nişanlandıkları yalanı yerel bir haber olmaktan çıkar, bu yalanın İstanbul’daki kliniği etkileyecek sonuçları olur. Efsun’un babası Ferdi’nin kliniği ziyareti ise Efsun’un hayatında büyük değişiklere neden olacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN SENDEN DAHA GÜZEL 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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