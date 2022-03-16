Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisinin yeni bölümünde Hazan hala kaçırılma olayının etkisinden kurtulamadığı için Suzan ona Berke ve Ceylan'ın yardımıyla bir sürpriz hazırlar. Dizinin 6. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Son Nefesime Kadar 4. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN SON NEFESİME KADAR 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mihri, Ejder'i yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Kızı Melisa'ya verdiği sözü nihayet yerine getirmiştir. Lakin Umut, yıllar sonra kavuştuğu babasından vazgeçmeye o kadar gönüllü değildir.

Mihri ve Emel, Ejder'in Umut üzerinde yarattığı tahribatı nasıl tamir edeceklerini bilemez. Hazan hala kaçırılma olayının etkisinden kurtulamadığı için Suzan ona Berke ve Ceylan'ın yardımıyla bir sürpriz hazırlar. Fakat bu sürpriz Suzan'ın umduğunun tersine Hazan'ı pek de mutlu etmez.

Ferzan yaşanan olaylar sonrası yıllar önce Mihri'den ayrılmasının bir hata olduğunu anlar ve bir karar verir. Gökçe'den ayrılacak ve tekrar Mihri'yle birlikte olacaktır.

Ferzan'ın bu kararı Mihri'de beklediği karşılığı bulamaz ve Mihri'den sert bir tepki alır. Keza Mihri tüm dikkatini Umut'a vermek istemektedir. Babasıyla yaşadığı travmatik macera sonrası Umut okula yeni tayini çıkan öğretmeni sayesinde nihayet eski mutlu günlerine dönmüştür. Mihri yeni öğretmene içten içe minnet duysa da, kendisini bekleyen tehlikeden bihaberdir.

SON NEFESİME KADAR 4. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN SON NEFESİME KADAR 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE