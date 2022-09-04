FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tozlu Yaka dizisinin 10. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal’ın gözünden kaçmaz. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Tozlu Yaka 10. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Katilin Kenan olduğuna inanıyordur herkes. Kenan kendisini aklamak için çırpınırken en olmayacak kişiden yardım ister, Cemre’den. Eğer Vefa’nın saatini bulursa kurtulacaktır. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal’ın gözünden kaçmaz. Cemre’nin bir şeyler sakladığını herkese anlatmaya, ispatlamaya çalışıyordur.

Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal’ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer. Tüm bu kargaşanın içinde Berk’in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre’nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur? Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?

FOX TV CANLI YAYIN TOZLU YAKA 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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