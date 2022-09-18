Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tozlu Yaka dizisinin 12. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi’yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Tozlu Yaka 12. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Mavi’nin gelişi Cemre’nin daha çok hata yapmasına ve sinirlenmesin sebep olur. Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi’yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık.

Bu sırada Nesrin’in yeni oyunu ters teper. Artık yalanlar fazla sürmeyecektir. Berk’in ise hedefindeki kişi Ali’dir. Aralarındaki gerginlik bütün sırların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bugüne kadar saklanan sır gün yüzüne çıkmak için sıradadır.

FOX TV CANLI YAYIN TOZLU YAKA 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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