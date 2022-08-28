Pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tozlu Yaka dizisinin 9. bölümü büyük bir merakla bekleniyordu. Kenan’ın sakladığı görüntüler artık Ali’lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Tozlu Yaka 9. bölüm full, tek parça izle | Tozlu Yaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Kenan’ın sakladığı görüntüler artık Ali’lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. “Tüm bu görüntüler Kenan’ı suçlamaya yetecek mi?” sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler. Hazal’a kucak açan Ege ve Çağrı da Berk’e arkasını dönmüştür. Hatta öyle ki Ali’lere yardım edenlerin başında onlar gelir.

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Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştır. Tüm gerçekler ortaya çıkmış ve katili bulmaya adım adım yaklaşmışlardır. Herkes rahat bir nefes alacaktır ki bilmedikleri büyük bir sır ve tehlike onların etrafını sarmıştır bile. Aslında sona gelindiğini sandıkları o an her şeyin yeniden başladığı an olacaktır ve kimse bunu henüz bilmiyordur…

FOX TV CANLI YAYIN TOZLU YAKA 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TOZLU YAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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