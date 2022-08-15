Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen'in yer aldığı Tozluya dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde tüm oklar Cemre'yi işaret etmişti. Ali'nin Cemre'ye hesap sormasıyla sonlanan 6. bölümün ardından bu akşam ekrana gelecek olan 7. bölümde gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Tozluyaka 7. bölüm full, tek parça izle | Tozluyaka son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN TOZLUYAKA 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TOZLUYAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kenan, Ali’nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre’yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… Fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?

TOZLUYAKA 7. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN TOZLUYAKA 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TOZLUYAKA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE