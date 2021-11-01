FOX TV canlı yayın Yasak Elma 118. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 118. bölüm canlı izle
Geçtiğimiz bölümde Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi bomba gibi düşmüştü. Dizinin 118. bölümünde Çağatay, Yıldız'ı geri kazanmaya çalışacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV canlı yayın Yasak Elma 118. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 118. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi geçtiğimiz bölümde bomba bir şekilde bitmişti. Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesi şaşkına uğratmıştı. Yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 118. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 118. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...
FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 118. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA 118. BÖLÜM CANLI İZLE
Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.
FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 118. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
YASAK ELMA 118. BÖLÜM CANLI İZLE