Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi geçtiğimiz bölümde bomba bir şekilde bitmişti. Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesi şaşkına uğratmıştı. Yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 118. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 118. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 118. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA 118. BÖLÜM CANLI İZLE

Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 118. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA 118. BÖLÜM CANLI İZLE