Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesinin ardından , Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğreneceği ve yüzleşmeye gideceği 119. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Fox TV canlı yayın Yasak Elma 119. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma 119. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Yıldız, Doğan’ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan’la yüzleşmeye gider. Doğan’ın söylediği bir sözle, Kumru’nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

SON BÖLÜM ÖZET

Yıldız’ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar. Çağatay ise Yıldız’ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 119. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA 119. BÖLÜM CANLI İZLE