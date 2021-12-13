Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde olduğu FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma 124. bölümüyle ekrana geliyor. Yıldız'ın eve geri döndüğü ve Çağatay'ın planlarının alt üst olacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 124. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 124. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Çağatay, Doğan ve Yıldız’ın hamlelerinden sonra intikam yemini etti. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yaptı Bu sırada Yıldız, Çağatay’ın planını bozmak için harekete geçti.

Yasak Elma'nın 124. bölümünde ise Yıldız’ın eve dönmesi, Çağatay’ın planını alt üst eder. Yıldız, Kumru’nun Çağatay’ı bir daha affetmeyeceğine emindir. Ne var ki Kumru’nun aklında başka bir şey vardır…

YASAK ELMA 124. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 124. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE