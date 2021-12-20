124. bölümde eve dönen Yıldız işlerin iyice karışmasına neden olmuştu. Yasak Elma'nın 125. bölümünde neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 125. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 125. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Geçtiğimiz bölümde Yıldız’ın eve dönmesi, Çağatay’ın planını alt üst eder. Yıldız, Kumru’nun Çağatay’ı bir daha affetmeyeceğine emindir. Ancaki Kumru’nun aklında başka bir şey vardır…

Yasak Elma'nın 125. bölümde ise Kumru Ömer’le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru’nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar. Çağatay ise Yıldız’dan bir an önce boşanarak Kumru’nun oyununa bir son vermek istiyordur…

YASAK ELMA 125. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 125. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE