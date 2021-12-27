Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Kumru'nun intikam planını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Yasak Elma 126. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 126. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

YASAK ELMA 126. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 126. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE