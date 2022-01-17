Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar. Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçmişti.Her bölümü bir öncekinden daha da heyecanlı olan Yasak Elma dizisinin 127. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 127. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 127. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kumru ve Çağatay’ın oynadığı oyun bir tek Yıldız’ın değil Ömer’in de canını yakmıştır.

Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer’den haber alınamaz.

Ender ise Arzu’nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir…

YASAK ELMA 127. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 127. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

YASAK ELMA

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir.