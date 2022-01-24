Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 128. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

YASAK ELMA 128. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE