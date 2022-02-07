FOX TV'nin en sevilen dizilerinden Yasak Elma'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanacak.. Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanacak bölümüne Kumru'nun hamileliği damga vuruyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 130. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kumru'nun hamileliği damga vurdu.

Test sonucuyla yıkılan Kumru, soluğu Çağatay'ın yanında alır ve "Artık evlenmek zorundayız" der.

Öte yandan Yıldız ve Doğan arasındaki ilişki, yavaş yavaş boyut atlamaya başlayacaktır.

YASAK ELMA 130. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE