Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 131. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 131. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çağatay ile Ender’in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan’a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız’ı bir araya getirecektir…

YASAK ELMA 131. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 131. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE