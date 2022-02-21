Medyapım imzalı, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma dizisi 132. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz FOX TV canlı yayın Yasak Elma 132. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldız, Kumru’yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru’ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir.

Yıldız evde Doğan’a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız’ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Ender’in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru’nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

YASAK ELMA 132. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE