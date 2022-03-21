Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 135. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 135. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Handan’ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan’ın Doğan ile Yıldız’ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız’ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA 135. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 135. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE