Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma 138. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 138. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çağatay Yıldız’ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan’ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız’la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay’dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YASAK ELMA 138. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE