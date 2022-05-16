Yasak Elma'nın yeni bölümü merak ediliyor. Kumru ve Ekin’in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV canlı yayın Yasak Elma 142. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kumru ve Ekin’in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler.

Yıldız, Kumru’dan kurtulacağı için seviniyordur.

Ekin ve Çağatay’ın ise Doğan için başka planları vardır.

YASAK ELMA 142. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE