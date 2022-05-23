Yasak Elma dizisi 23 Mayıs Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, Ender kardeşi Caner için ortalığı karıştıracak. Son zamanlarda araları bozuk olan Yıldız ve Ender ise tekrar bir araya gelip yeni planlarla kaos yaratacak. Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın Yasak Elma 143. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube linklere yer verdik…

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 143. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

23 Mayıs Pazartesi günü FOX TV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak olan Yasak Elma’nın yeni bölümü izleyici tarafından merakla bekleniyor.

Yayınlanacak olan yeni bölümde, Doğan’ın Çağatay ve Ekin’e olan yeni planları diziye adeta damga vuracak.

FOX TV CANLI YAYIN YASAK ELMA 143. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE