Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in olduğu FOX TV'nin cuma akşamlarını renklendiren dizisi Aşk Mantık İntikam'da heyecan devam ediyor. Ozan ve Esra şirketi ayakta tutacak yatırımcıyı bulduktan sonra her şeyi yola koymak için çalışırken Ozan, İngiltere'de Esra ile yakın arkadaşlık kuran Efe'yi sevmediğini belli etmiş ve ona karşı tavırlı davranmaya devam etmektedir. Rüya ise Ozan'ı kazanmak için Esra'yı öldürülmeye bile kalkıştıktan sonra beklenmedik bir adım atmıştır. Dizinin heyecan dolu 33.bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 33.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 33.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aşk Mantık İntikam dizisinin 33.bölümünde yaşanacakların özeti şöyle:

Esra, Rüya ve Barış tarafından kaçırılmıştır. Olanlardan habersiz Rüya’nın evine giden Ozan, Esra’nın başına bir şey geldiğini anlar ve Nilgün’ü konuşturur. Ozan, Nilgün’le birlikte Esra’nın kaçırıldığı yere gittiğinde etkisiz hale getirilir. Esra ve Ozan, bağlı kaldıkları süre boyunca geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacaktır. Rüya ve Barış, ikilinin hayatı karşılığında fidye isterler. Durumu öğrenen Menekşe, Yalçın ve Zümrüt çocuklarını kurtarmaya giderler.

Yaşadıkları yüzleşme sonrası Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülmüştür. Esra Ozan’ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 33.BÖLÜM İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 33.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Cem Belevi

Sebahat Kumaş

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu

Mehmet Yılmaz