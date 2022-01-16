FOX TV El Kızı canlı yayın 11. bölüm canlı izle | El Kızı son bölüm YouTube izle

NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi 11. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde El Kızı 11. bölüm full, tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

EL KIZI 11.BÖLÜM İZLE | ELKIZI 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Harun’la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.

El Kızı 11. bölüm canlı izle full, tek parça izle

El Kızı 11.bölüm full, tek parça izle

El Kızı son bölüm YouTube izle

Zeliha’nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan’a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo’ya ve Seher’e kavuşacaktır.

Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun’dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali’yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo’yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…