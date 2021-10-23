NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı El Kızı dizisi ilk bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV EL KIZI İLK BÖLÜM CANLI İZLE | EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

Hayalleri için savaşan Ezo’nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo’nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...

Ezo’nun içinde bulunduğu çıkmazı fırsat bilen Harun ve annesi Nermin ise eski şatafatlı dönemlerine yeniden kavuşabilmek için gözlerine en zayıf halka olarak gördükleri Ezo’yu kestirirler ama bilmedikleri bir şey vardır. Ezo sandıkları kadar aciz ve çaresiz değildir. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından habersiz, ava giderken av olacaklardır.

FOX TV EL KIZI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE