FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izle
FOX TV'nin yeni dizisi El Kızı'nın ilk bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizide Ezo'nun hayatı konu oluyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik...
NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı El Kızı dizisi ilk bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...
FOX TV EL KIZI İLK BÖLÜM CANLI İZLE | EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
Hayalleri için savaşan Ezo’nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo’nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...
Ezo’nun içinde bulunduğu çıkmazı fırsat bilen Harun ve annesi Nermin ise eski şatafatlı dönemlerine yeniden kavuşabilmek için gözlerine en zayıf halka olarak gördükleri Ezo’yu kestirirler ama bilmedikleri bir şey vardır. Ezo sandıkları kadar aciz ve çaresiz değildir. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından habersiz, ava giderken av olacaklardır.
FOX TV EL KIZI İLK BÖLÜM CANLI İZLE
EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE