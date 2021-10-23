FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izle
FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nın ilk bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Başrolünde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizide Ezo'nun hayatı konu oluyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izlelinklerine yer verdik...
NTC Medya imzalı yönetmen koltuğuna Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi ilk bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dram ve aşk türündeki diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...
FOX TV ELKIZI İLK BÖLÜM İZLE | EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
Hayalleri için savaşan Ezo’nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo’nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...
Ezo’nun içinde bulunduğu çıkmazı fırsat bilen Harun ve annesi Nermin ise eski şatafatlı dönemlerine yeniden kavuşabilmek için gözlerine en zayıf halka olarak gördükleri Ezo’yu kestirirler ama bilmedikleri bir şey vardır. Ezo sandıkları kadar aciz ve çaresiz değildir. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından habersiz, ava giderken av olacaklardır.
EL KIZI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE