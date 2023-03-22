FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor

FOX kanalında yayın hayatına şu anlık devam eden iddialı dizi ile ilgili son karar verildi. FOX TV, 6 yıldan beri yayında olan dizi için final kararına gitti. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

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FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor

FOX TV kanalında yayın hayatını sürdüren Yasak Elma dizisi yavaş yavaş sona doğru ilerliyor. Kamuoyunu şoke eden iddia doğrulandı.

İddia bir süredir haber sitelerinin gündeminde. Yasak Elma'nın dizi finaline gideceği bildirildi. FOX TV yönetimi iddialara yanıt vermedi. Kamuoyunu şoke eden haberse Şevval Sam tarafından geldi. Şevval Sam, siteden yaptığı açıklamada bu sezonun son olacağını itiraf etti.

yasak elma

FİNAL ERKENE ÇEKİLDİ

Gündemden hiç düşmeyen haberlere göre Yasak Elma dizisinin finali erken bir tarihe alındı. Yasak Elma, Haziran ayında final yapacaktı. Ancak dizinin Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda edeceği ortaya çıktı.

Bu gelişme Yasak Elma dizisinin izleyicilerini üzüntüye boğdu.

Yasak Elma'nın 168. yeni bölümü 20 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00'de Fox TV'de yayınlanacak.

ŞEVVAL SAM'I DOĞRULAYAN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz ay Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece yapmış olduğu açıklamalarda Yasak Elma dizisinin finalle biteceğini ve yoğun talep üzerine bu sezon çekim yaptıklarını söylemişti.

ART ARDA AYRILIKLAR

Aynı zamanda basının arka planında dolaşan açıklamalara göre Yasak Elma dizisinin oyuncuları yakında çıkacak. Ekibe veda edecek oyuncular şimdiden büyük merak konusu oldu.

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