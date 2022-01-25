Ekranların sevilen dizilerinden olan Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik.

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora’nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır’ın Ece’yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur.

Azra’nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra’nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra’dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece’nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE