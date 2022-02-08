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FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube

Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Heyecan yaratan dizinin 18.bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey, 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu kapsamda bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube haberimizde.. 

FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldırım ve Bora’nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım’dan şüphelenen Sanem’in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.  Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır.  Azra’nın Songül’ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra’ya sürpriz bir yardımda bulunurlar.

FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube

Bununla beraber Güneş’in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, “kırk yıllık günah” olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım’la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem’i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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