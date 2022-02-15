MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra’nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim’in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra’dan yardım ister. Azra’nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora’nın yardımı gerekmektedir.

Sanem Yıldırım’la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem’den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem’i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan’a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora’nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora’nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE