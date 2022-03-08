FOX TV ekranlarında, salı akşamları yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde Azra ve Efe’nin çözmesi gereken düğüm; Buket’in şüpheli intiharı ve Yıldırım’ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Dizinin 22. bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler için FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE İZLE

Yıldırım’ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe’nin çözmesi gereken düğüm; Buket’in şüpheli intiharı ve Yıldırım’ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk’un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır.

Azra’nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra’ya büyük bir tuzak kurar. Haluk’un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra’nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE İZLE