F Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başı büyük derde giren Azra ne yapacağını düşünürken Sanem ve Bora kadınları dolandıran şahsı yakalamak için mücadeleye girmiştir. Diziyi izlemek isteyenler FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölüm full, tek parça | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra’nın, başı büyük beladadır. Özdemirler çifti sadece Azra’ya değil, Erman Arsen Hukuk bürosuna da karşı yüklü bir tazminat davası açmaya hazırlanmaktadırlar.

Yel Sanem, arkadaşlık sitelerinde kendisini farklı kimliklerle tanıtarak kadınları dolandıran usta bir dolandırıcının peşine düşer. Sanem’in adama ulaşmak için kullandığı yöntem ise Bora’yı çileden çıkaracaktır.

Çolpan, babalık testi sorununu çözmek için Erman’a yardım etmeyi kabul etmiştir ancak bu işin sandığı kadar kolay olmadığını anlaması uzun sürmez. İkili Bora’nın sonucu öğrenmesini engellemeye çalışırken kendilerini beklemedikleri bir durumun içinde bulurlar.

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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