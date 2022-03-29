MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan’a yakalanan Bora ve Sanem’in durumu ise iyice karışır. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 25. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe, Çolpan’a verdiği sözü tutmuş Azra’nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe’ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan’dadır. Efe’nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan’a yakalanan Bora ve Sanem’in durumu ise iyice karışır. Bora’nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan’a sürpriz bir yardım gelir.

Eren’in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren’e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe’yi ikna edebilir. Ancak Efe’nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra’nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 25. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE