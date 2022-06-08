Deli dolu polis memuru Pamir ile (Halit Özgür Sarı) polis akademisinden yeni mezun olan Naz'ın (Sinem Ünsal) başından geçen hikayeyi izleyiciyle buluşturacak olan Gizli Saklı dizisi, FOX TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Komedi ve aşkın bir arada olduğu dizide ikili gizli görevde yeni evli bir çifte hayat vermektedir. Peki neler olacak? Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV Gizli Saklı 1.Bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı dizisi 1.Bölüm Youtube izle linki haberimizde...

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Naz’ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz’ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir’den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu’nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu’nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş’tir.

FOX TV GİZLİ SAKLI 1.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GİZLİ SAKLI DİZİSİ BÖLÜMLERİ

GİZLİ SAKLI DİZİSİ 1.BÖLÜM YOUTUBE İZLE LİNKİ

GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz’ı ve deli dolu polis memuru Pamir’i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu’nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI

Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı, Tardu Flordun, Bülent Emrah Parlak, Şinasi Yurtsever, Ece Dizdar, Selçuk Borak, İdris Nebi Taşkan, Emrullah Çakay, Fulden Akyürek, Erşan Utku Ölmez, Hasan Elmas ve Şebnem Sönmez.