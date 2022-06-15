Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Gizli Saklı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube linki ve detaylar haberimizde...

FOX TV GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık’a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir.

Adem, Levent ve Yaz’ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır.

Artık her iki tarafın da dikkatleri birbirlerinin üzerindedir. Tarık, Levent ve Yaz’ı yakının da tutup açık vermelerini sağlamaya çalışır ve onlara bir tuzak kurar. Levent ve Yaz bu tuzaktan kurtulmaya çalışırlarken, Namık dayının sitede güvenlik olduğu bilgisi işleri karıştırır.

GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE