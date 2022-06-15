Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit olduBurcu Esmersoy Paris'te güneş gibi parladı! Karın kaslarıyla "Akıllara zarar" dedirtti!TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldıBİM'den vatandaşlara büyük şıklık! Sıvı Yağ, çay, toz şekerde dev indirim!Ev hanımı ve öğrencilere müjde! LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?Süleyman Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nu ağlatacak tepki! "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor"Sosyal medya yasası nedir? Sosyal medya yasası maddeleri neler? İçeriği ne? Ne zaman yürürlüğe girecek, uygulanacak?TV8 Survivor All Star 135. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeÖmrü uzattığı kanıtlandı! Evlilik aşkı da adamı da öldürmüyor!Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

FOX TV'nin yeni dizisi Gizli Saklı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümünde Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube haberimizde...

FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Gizli Saklı ikinci bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için FOX TV  Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube linki ve detaylar haberimizde... 

FOX TV GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık’a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir.

FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

Adem, Levent ve Yaz’ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır.

FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

Artık her iki tarafın da dikkatleri birbirlerinin üzerindedir. Tarık, Levent ve Yaz’ı yakının da tutup açık vermelerini sağlamaya çalışır ve onlara bir tuzak kurar. Levent ve Yaz bu tuzaktan kurtulmaya çalışırlarken, Namık dayının sitede güvenlik olduğu bilgisi işleri karıştırır.

GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GİZLİ SAKLI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV Gizli Saklı 2. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
35
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT