Gizli Saklı dizisi 3. bölümüyle 22 Haziran Çarşamba günü FOX TV izleyicisi karşısına çıktı. Bu bölümde Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri sırada Namık dayı ile karşı karşıya gelirler. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan FOX TV Gizli Saklı 3. bölüm full, tek parça izle | Gizli Saklı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Yaz ve Levent, Tarıklara karşı zafer kazındıklarını düşündükleri sırada Namık dayı ile karşı karşıya gelirler. Namık’ın sitede çalışması işleri giderek zorlaştırırken Talat, Tufan’ın abisinden gizli yapmaya çalıştığı bir iş olduğunu fark eder.

Bu durumu Tarık’ı sıkıştırmak için kullanmayı planlarlarken, bir yandan da Namık’ın sitedeki işinden ayrılmasını sağlamaya çalışırlar. Fakat işlerin tam yoluna girmeye başladığı sırada yaşanılan bir sürpriz gelişme her şeyi alt üst eder.

FOX TV GİZLİ SAKLI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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